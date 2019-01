Denuncian que un enfermero violó a una beba discapacitada de un año y el hombre desapareció

Sofía tiene un 1 año y 10 meses. Permanece internada en su casa, en la capital de San Juan. También pasó un tiempo en el Hospital Garrahan. A comienzos de noviembre pasado celebraron que pudiera ser cuidada en su casa. Estaba en una habitación privada, especialmente preparada para ella. “Tiene problemas en el corazón, los pulmones y la cabeza. Tiene un botón gástrico para poder alimentarse, una traqueotomía y está conectada a un respirador la mayor parte del tiempo, por eso está con internación domiciliaria", cuenta Rosa Rojo, la mamá de la nena. Como no tienen obra social, el Ministerio de Desarrollo Humano les asignó una empresa privada para que les ofrezca asistencia médica y enfermeros durante todo el día.

El 13 de diciembre pasado, la nena presentó un sangrado vaginal, sin explicación alguna. El médico que la atiende la revisó y constató lesiones, por eso la internaron en el Hospital Rawson donde la vieron un médico legista y un ginecólogo. Las lesiones corresponden a un abuso sexual con acceso carnal.

Rosa repasa la historia una y otra vez. No sale de su asombro. Cuando notó el primer sangrado, la niña fue atendida por el médico, pero como presentó un paro cardíaco mientras era evaluada la atención se focalizó en salvarle la vida. Luego de ese día, los padres notaron un nuevo sangrado. En una segunda visita, 48 horas después de la primera, encontraron las lesiones.

El sospechoso para la familia es el enfermero nocturno. Se llama Jesse Flores Conde, tiene 25 años y es peruano. Trabajaba tres noches a la semana en la casa de Sofía. La cuidó el domingo, el martes y el miércoles por la noche. La niña sufrió los sangrado dos veces durante esos días y luego de la última revisión médica no volvió a trabajar.

La enfermera del turno mañana avisó que notó algo extraño en la niña, estaba más molesta que de costumbre y evitaba que la toquen. Al cambiarle el pañal encontró que tenía flujo, dio el aviso a la mamá de la menor. Dos días después ocurrió el sangrado.

"Mi marido pensó que el enfermero le había hecho algo porque siempre cuando lo veía a él se ponía mal. Yo pensé que era otra cosa, que era algo vinculado a sus patologías, no podía imaginar semejante cosa. Evité que mi marido le pegara al enfermero. Esperé al médico pero cuando confirmó las sospechas se derrumbó el mundo para nosotros", contó y ahora repasando los días y los síntomas de la niña sospechan que Flores Conde la abusó en al menos dos oportunidades.

LAS LESIONES

"A nosotros nos dijeron que tenía lesiones raras, tanto vaginales como anales, que no podían ser derivadas de alguna de las patologías que ella tiene”, detalló Rosa con un profundo pesar.

La familia de Sofía no cuenta con fotos del empleado de salud, ni con más información que su nombre. Tampoco sabe dónde vive ni encontraron forma de ubicarlo. "Nos dijo que trabajaba en un hospital de Buenos Aires, pero que decidió irse a trabajar a San Juan pero nunca explicó los motivos. Ahora sospechamos que se fue por algo similar y tememos que se escape antes de que lo detengan", sostuvo, y aclaró que trabajó en su casa menos de un mes y notó que no tenía experiencia en sus tareas.

"Me había quejado a la empresa que lo enviaba unas semanas antes de este hecho. No tenía noción de algunas cosas y notaba que le costaba cambiar a la nena, como que no sabía o lo hacía mal. Me explicaron que no tenían otro enfermero por el momento y me pidieron que espere", sumó y confesó que quizás en venganza a su reclamo el enfermero atacó sexualmente a la niña.

Luego del día en el que la niña apareció con el sangrado Flores Conde no volvió a trabajar y fue desafectado de la institución. Según la empresa, fue una decisión preventiva hasta que se investigue el hecho. Pero este enfermero podría volver a trabajar en otro sitio.

LA INVESTIGACIÓN QUE NO INICIÓ

La denuncia fue registrada el mismo 13 de diciembre por el médico que revisó a la niña. "Nos dijeron que no hiciéramos nada, que ya nos iban a llamar como testigos. Sin embargo, todavía no nos llamaron y queremos que se investigue”, rogó, y añadió aliviada que Sofía está evolucionando bien desde que Flores Conde no la cuida.

“Desde que él no viene, la nena no volvió a sangrar y notamos además un cambio en su estado de ánimo, porque últimamente estaba muy irritable, molesta”, contó la mujer. Para finalizar remarcó su mayor temor. "Puede que esté acá o en su país y vuelva a hacer lo mismo. Tenemos miedo que se vaya de la provincia. Nuestro gran temor es que esto quede en nada”, insistió y espera ser contactada.