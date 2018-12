1 /5 La patriarcal pregunta de un periodista a Thelma Fardín que la tele no mostró e indignó a todas las actrices La patriarcal pregunta de un periodista a Thelma Fardín que la tele no mostró e indignó a todas las actrices La patriarcal pregunta de un periodista a Thelma Fardín que la tele no mostró e indignó a todas las actrices La patriarcal pregunta de un periodista a Thelma Fardín que la tele no mostró e indignó a todas las actrices La patriarcal pregunta de un periodista a Thelma Fardín que la tele no mostró e indignó a todas las actrices

Eran las 18:30 del martes y la puerta del teatro Multiteatro estaba repleta. Esta vez no se trataba de una fila larga de gente que quería ver un nuevo espectáculo. Todos los que estaban allí esperaban una sola cosa: que empezara la conferencia de Actrices Argentinas y que se hiciera pública la denuncia de abuso sexual contra un conocido actor.

A pesar de que las ansias eran muchas, dentro de la sala había problemas técnicos que impedían que las puertas del teatro se abrieran. Además, a pocos minutos de las 19 -la hora pactada para dar comienzo a la conferencia- todavía faltaba que grandes figuras del espectáculo llegaran al lugar para mostrar su apoyo, lo que llevó a que las cosas se demoraran más de lo previsto.

Aunque había muchas especulaciones sobre lo que podía pasar en la tarde de ayer, lo cierto es que pocos se imaginaron que el relato de la víctima iba a estar contado en primera persona. Sin embargo, así fue.

Actrices Argentinas convocó una conferencia de prensa para denunciar una violación.

El clima afuera del teatro era tenso, pero dentro de la sala, cerca del escenario, todo era pura emoción. Por eso, una vez que permitieron el ingreso de la prensa, lo único que todos hicieron fue correr hacia una butaca o algún lugar estratégico para poder escuchar con mucha atención lo que las actrices tenían para contar.

La primera en hablar fue Laura Azcurra, quien explicó que la presentación iba a estar dividida en tres partes. La primera consistía en leer un documento redactado por todas las actrices del colectivo, la segunda se trataba de la exposición de un video y la tercera le abría el juego a los periodistas. La actriz iba a responder preguntas.

Laura Azcurra fue la primera en hablar.

Sin muchas más vueltas, con una hoja en la mano y un pañuelo verde a favor del aborto legal, seguro y gratuito, Azcurra pronunció las primeras palabras. Después fue el turno de Griselda Siciliani.

El comunicado de Actrices Argentinas.

"El motivo de esta conferencia es dar a conocer una denuncia penal radicada en Nicaragua, realizada por nuestra compañera Thelma Fardín contra Juan Dathés", aseguró la ex mujer de Adrián Suar, quien además contó que su compañera pudo revelar lo que había vivido recién de grande, en una de las asambleas que hacen desde que se formó el colectivo.

Lo que dijeron las actrices no fue fácil de expresar. Tampoco debe haber sido sencillo enterarse de una verdad tan cruda como la que vivió en el 2009 Fardín, quien en medio de mucho nerviosismo confesó en un video que cuando tenía 16 años fue violada por Darthés en una de las giras que hicieron a Nicaragua por la novela Patito Feo.

"Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: 'Mirá como me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no y me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral”, contó entre lágrimas la actriz de 26 años.

Thelma Fardín aseguró que Darthés la abusó en un hotel.

En ese mismo video, donde se la muestra sensible pero segura, Fardín también aseguró que Darthés la penetró contra su voluntad y que logró escapar de la violación gracias a que alguien golpeó la puerta de la habitación del hotel.

Juan Darthés también fue denunciado por acoso por Calu Rivero.

Mientras la grabación se reproducía, el clima en la sala se había vuelto frío. Helaba la sangre. Todas las luces estaban apagadas y lo único que se veía era la cara de la actriz en un primer plano que exponía un llanto marcado por el horror.

Cuando la luz regresó a la sala, las artistas del colectivo rompieron en llanto y comenzaron a abrazarse entre sí. El aplauso generalizado de todos dejó en claro que la verdad de Thelma no puede quedar impune; por lo que, además de admiración, muchos sintieron orgullo por la joven que se animó a gritar una verdad escandalosa.

Ahora era el momento de las preguntas. Algunos de los periodistas querían entender cómo seguirán de ahora en más las cosas judicialmente, ya que hay una denuncia existente, mientras que otros optaron por preguntarle a la víctima algunos detalles más del hecho.

Fardín en Patito Feo.

Las abucheadas llegaron casi al final, cuando un cronista de un medio televisivo le consultó a Fardín si había posibilidad de encontrar a la persona que golpeó la puerta del hotel la noche del abuso, para que declarara en Nicaragua y contara su versión.

Ante el enojo de Jazmín Stuart, Griselda Siciliani, Leonora Balcarce y algunas más, la actriz que sufrió el abuso fue tajante: "Me parece que ni hace falta que te responda esa pregunta".

Al finalizar la ronda de preguntas, los aplausos envolvieron la sala.

El colectivo se abrazó y lloró al terminar la conferencia.

Cuando el lugar se despejó un poco, el colectivo se permitió sentir la emoción de lo vivido y, al grito de "se va a caer", saltaron y reclamaron por un mundo más justo entre hombres y mujeres y por el cese de la violencia machista.

Sobre lo sucedido, Verónica Llinás explicó a BigBang que la mayoría de las artistas que forman parte de Actrices Argentinas decidieron sentarse en el escenario junto a Fardín para "darle apoyo" y "no dejarla sola".

"El colectivo que se forma a partir de la lucha de la legalización del aborto siguió vivo, siguió siendo el cobija a las actrices y respondió como tal en este caso", sostuvo.

Además, Llinás no descartó que vuelva a ocurrir otro momento parecido con otra de las compañeras que también sufrió abuso o acoso en el mundo del espectáculo, aunque aseguró que eso es una decisión personal de cada una.

"Creo que de aquí en más va a cambiar todo. Yo siento que es un antes y un después. Se ha concientizado muchísimo y las chicas jóvenes ya nacen con otro chip", comentó.

Por último, confesó que las actrices sabían desde hace tiempo lo que le había ocurrido a Thelma Fardín, aunque prefirieron callarlo "hasta que fuera el momento de decirlo en serio".