Se olvidó a su hija de un año en el auto y murió: qué dice la autopsia y la explicación del padre

Un vecino de Santos Lugares se olvidó a su hija en el auto, en el asiento trasero de su Peugeot 308 gris plata, abrochada en su sillita. La niña estuvo en el auto por 10 horas y cuando volvió estaba sin vida. La víctima tenía tan sólo un año. La fiscal Alejandra Alliaud ordenó la detención del papá por "homicidio culposo". El barrio está en shock.

El auto en donde murió la niña de un año.

Según se pudo reconstruir hasta el momento, el hombre llevó en el auto a su esposa al trabajo y regresó a su casa. Nunca se dio cuenta de que la hija había quedado en el asiento de atrás. Pensó que la había dejado en la guardería.

Diez horas después, cuando volvió al auto, ya era tarde: la bebé no tenía signos vitales. El papá, entonces, llamó al servicio de urgencias del 911, que la trasladaron al Hospital Carrillo, donde no pudieron reanimarla. "El papá empezó a gritar, me metí en el auto y vi a la nena muerta. Tenía el chupete puesto", sostuvo una vecina ante las cámaras televisivas y otra mujer explicó que el hombre tuvo un accidente cerebrovascular (ACV) hace poco.

"Le habrá agarrado alguna laguna mental por el ACV. Almorzó, se acostó a dormir y cuando fue a buscar a la mujer se dio cuenta lo que había pasado. El hombre a veces se perdía un poquito. El auto estaba todo cerrado. La macana es que tiene los vidrios polarizados", sostuvo un vecino de la cuadra.

Todos lamentan lo ocurrido, más los que lo conocen y saben el dolor por el que está pasando. "Es una tragedia. El hombre es una gran persona. Lo conozco de toda la vida. Tiene una familia bien conformada. Pasé cuatro o cinco veces al lado del auto porque estaciono en frente, pero no escuché nada".

Según reveló la autospia, la beba murió por hipertemia y asfixia. La data de la muerte es de ayer al mediodía y, tal como consignó el periodista Mauro Szeta, sobrevivió "cinco horas" dentro del auto. Los investigadores creen que el acusado habría sufrido un (ACV) la semana anterior al fatídico hecho. Por esta razón, analizan si alguna secuela le hizo olvidar a su hija.

La fiscal ordenó recuperar las imágenes de las cámaras de seguridad y practicarle al detenido exámenes médicos para comprobar si el ACV le produjo problemas de memoria. Será indagado esta tarde.