Fede Bal vs Calu Rivero: "Ella me juzgó; hay que darle un beneficio de duda al hombre"

Los últimos días de noviembre del año pasado, Calu Rivero había sido invitada al programa PH, podemos hablar. Sin embargo, la actriz tomó la decisión de bajarse a último momento y desde Intrusos señalaron por aquel entonces que se debió a que no quería compartir mesa con Fede Bal y El Polaco, ambos en su momento denunciados por sus ex parejas por violencia de género.

Este último sábado, Calu Rivero fue una de las invitadas del ciclo de Telefe y aseguró que a pesar de que la Justicia los sobreseyó a ambos, tomó esa decisión porque estuvieron vinculados a hechos de violencia de género con sus ex parejas.

“El personaje sobre el que yo venía a hablar (Campanas en la noche) es una mujer que había sido abusada por su pareja, maltratada, y hablar de eso frente a dos personas que, más allá de lo que pase, estuvieron vinculadas a ese tema, no me parecía cómodo”, explicó.

Este comentario no le cayó del todo bien al hijo de Carmen Barbieri, quien redobló la apuesta y no dudó en responderle a la actriz. “Celebro el movimiento de las mujeres. Pero hay que dar el beneficio de la duda”, sostuvo el actor en diálogo con Intrusos.

Y agregó: “Ella eligió no estar en un programa y manifestó su desacuerdo con los invitados, por mí y por El Polaco. Tiene coherencia con su campaña. Lo que quiero contarle a ustedes es que me sometí a la Justicia, entregué todas mis pruebas, mostré lo que viví y cómo era mi relación. Al manifestarlo, ella hace que se hable de este tema”.

A su vez, el ex de Laurita Fernández se refirió a los dichos de Calu, quien además sotuvo que “no lo juzga” a pesar de que decidió no ser parte de la mesa que lo tenía como invitado. “Al bajarse de una mesa, es juzgarme y mandarme en cana directamente. Porque ella lo expone, no dice simplemente ‘no puedo ir’. O sea, me juzga, dice ‘no comparto’ y lo cuenta”, dijo.

Cabe destacar que en abril de 2017 tanto Fede como Barbie fueron sobreseídos por el juez de primera instancia Walter José Candela, del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 61. “Lo único que digo para cerrar es que hay que darle un beneficio de duda al hombre. No en todos los casos tiene razón la mujer”, sentenció el director de “Nuevamente juntos, un amor de revista”.