Sigue la pelea: Javier Milei hizo llorar a Sol Pérez y lo echaron del programa

Otra vez Sol Pérez y Javier Milei terminaron de mala manera. Después de su picante cruce por Twitter, coincidieron en un programa de Net TV:vél terminó siendo echado de la mesa y ella, llorando y con ganas de no volver al ciclo.

Nublado: Sol Pérez se quedó angustiada luego de la discusión.

"Las Rubias", el programa de Marcela Tinayre en Net TV, arrancó ayer su nueva temporada con Juana Viale, Martín Bossi y Milei como invitados. Sol Pérez, nueva integrante del ciclo, no la pasó bien y amenazó con renunciar al programa.

Todo se originó cuando en medio de una discusión sobre política, Sol intentó dar su postura contraria a la de Milei y él expresó: “Mis opiniones las puedo dar yo mismo. No necesito que vos seas mi intérprete porque ni sabés de las cosas que hablo”. Ella le retrucó: “Siempre tenés esa forma de discutir con las personas, que no podés dejar de denigrarlo y degradarlo. Si sos tan inteligente podés escuchar a otros”. El hombre de la cabellera revuelta no se calló. “No necesito a alguien que interprete mis ideas. No sabés lo que es el anarco capitalismo”.

Esa fue la puerta al pasado. Comenzaron a reprocharse los agravios que en las últimas semanas se habían hecho a través de las redes sociales. Con los ojos llorosos, Sol siguó: “Al aire me dijiste ‘chorra’ y ‘violenta’ y retuiteaste mensajes en contra mío. Rotura de ano”.

El cruce feroz.

“Lo de ella hacia mi son tweets. Los míos son retweets de otros. Son ‘rt’, ahora si no le gusta, problema de ella. Ella me escribió tarado, misógino”, retrucó Milei. “Es que lo pienso. Por eso lo escribí”, dijo Sol.

“No me gusta, y me sorprende de vos, que una participante o una coconductora terminé así en el programa, casi llorando. Javier, no me obligues a decir ‘muchas gracias por haber venido’. Me parece muy violento lo que estás haciendo. Se termina acá la discusión...”. Pero el clima tenso continuó. Mientras se secaba las lágrimas, subió la voz para manifestar: “Yo me voy a retirar. No voy a compartir una mesa con esta persona".

Ya le dije al Ruso que no vengo más. Y aparte que yo me voy a ir de Kuarzo. No puedo trabajar en un lugar donde el primer día en el que vengo, me invitan a este señor, sabiendo las agresiones que me había hecho al aire y por Twitter”.

“No, te quedás”, dijo la hija de Mirtha Legrand y agregó: “Javier, muchas gracias por haber venido”, en clara señal de estar echándolo de la mesa. El economista agarró su carpeta, se levantó y se retiró del estudio. El programa siguió, pero el clima enrarecido continuó hasta que se despidieron.