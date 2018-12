Nazarena Vélez habló de su experiencia laboral con Juan Darthes: "Me parecía un paj... más"

Mientras que Juan Darthés analiza los pasos a seguir para enfrentar la denuncia que le hizo Thelma Fardín por “abuso sexual con acceso carnal”, al actor se le siguen abriendo frentes.

Esta vez fue Nazarena Vélez quien rompió el silencio y reveló detalles del “desagradable” momento que le tocó vivir junto al ex protagonista de Simona durante un desfile.

La productora se unió a los relatos de las artistas que salieron a denunciar públicamente al actor por diferentes casos de acoso y contó que cuando le tocó trabajar con él en la conducción de un desfile también percibió actitudes desubicadas por parte de él. "Me tocó hacer la conducción de un desfile y un evento, y me parecía un pajero más”, señaló sin pudor.

Según remarcó la mamá de Barbie en diálogo con Crónica, Darthés era “un tipo baboso que te hace sentir incómoda. Ponele, me tiene el micrófono y dice: 'Agarralo así, más' y me tocaba la mano. Y vos decís: 'Qué tarado que sos'. La mujer estaba por ahí. Una se empieza a sentir mal y piensa: 'Capaz porque tenés un pantalón ajustado...'”, justificó Nazarena.

Darthés fue denunciado por violación.

Y siguió: “O esa cosa que se te acerca bien y dice: 'Qué rico perfume que tenés'. No fue más que eso, que es como molesto pero no tiene ni punto de comparación. No puedo creer que este hombre esté en su casa con tantas denuncias, hay que movilizar a la Justicia, él viene hace años con denuncias. Venimos escuchando a distintas mujeres y nadie hizo nada".

Tapa de la revista Noticias.

Denunciado por violación y abuso sexual infantil, la Revista Noticias señaló que luego de presentarse en Managua, Nicaragua, donde radica la denuncia penal, el actor tendría pensado abandonar la Argentina y radicarse en Brasil. "Sin abogados y sin aliados en los medios, Darthés sólo piensa en una cosa: irse del país", reza la revista.