“Que no vuelva”: la crisis de la mujer de Darthés, la odisea de los abogados y los planes de "exilio"

Pasó una semana desde que el país se paralizó por la grave denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación cuando tenía 16 años. Desde entonces, el actor se resguardó en su fuero más íntimo y sólo interrumpió su reclusión para dar una polémica entrevista grabada a Mauro Viale. Las grietas familiares y los planes de irse a Chile.

El actor estaría atravesando una fuerte crisis matrimonial tras la denuncia por violación.

“Juan Darthés hizo primero con ganas y después a regañadientes. Los chicos estaban cuidando al viejo. Cuando terminó la nota vinieron y me mostraron con su cara que no les había gustado la nota. Algo no les gustó”, reconoció Viale, luego de emitir los 11 minutos de entrevista. Además, el periodista reconoció que, pese a que fue grabada en la casa de Darthés, su mujer, María Leone, llamativamente no apareció en ningún momento.

En efecto, María Leone habla a través de su círculo íntimo. El periodista David Kavlin fue el encargado de hacer públicos los mensajes de un “amigo personal” de la mujer de Darthés. En un principio, María se mostró al pie del cañón. “Es todo una mentira. Son calumnias, esto es un vuelto para Juan”, advirtió en un primer momento.

Pero, con el correr de los días y la formalización de las otras cuatro denuncias penales por acoso, la posición de María parece haber cambiado. “Darthés no sale de su casa y los vecinos del barrio en el que vive (Los Castores de Nordelta) no quieren que esté. El chat interno arde. De hecho, hubo una suerte de escrache un día que quiso salir a correr”, advirtió el periodista en el ciclo Pamela a la tarde. Atento a los posibles escraches, el amigo del matrimonio les ofreció instalarse en su casa. “La respuesta de María fue: ‘Te lo mando, pero que no vuelva’”, reconoció Kavlin, dando casi por confirmada la crisis matrimonial que estarían enfrentando.

A la odisea de enfrentar a los vecinos se suma también la negociación para poder tener un abogado y enfrentar la causa penal en Nicaragua. Después de que Ana Rosenfeld renunciara a su defensa en la causa que le había iniciado a Calu Rivero por calumnias e injurias, Fernando Burlando también dio un paso al costado.

Según trascendió, Darthés pasó todo el fin de semana buscando abogados. Uno le habría pedido 80 mil dólares solamente por sentarse a escuchar el caso. Otro, de entrada, le quiso cobrar medio millón de dólares para hacerse cargo de su defensa. Y, aunque tiene el dinero, desde el entorno del actor no descartan que use un abogado del Estado.

Lo cierto es que, hasta que no consiga uno, el actor no viajará a Nicaragua, país en el que Fardín radicó la denuncia. “Existe la posibilidad de que cuando lo haga quede detenido”, reconocen algunos profesionales. Acorralado, Darthés también analiza la posibilidad de radicarse en Chile, país en el que vive uno de sus hijos.