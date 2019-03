Caso Natacha: contactos con la ex SIDE y la última pregunta que recibió: "¿Por qué estás tan preocupada?”

La investigación sobre la causa de la muerte de Natacha Jaitt, quien falleció el 23 de febrero en un salón de eventos de Benavídez, sigue a paso firme.

Los investigadores lograron abrir y hacer un “backup” de todo el contenido de su teléfono celular, pero en el caso de la tablet, la contraseña que habían aportado los hijos de la víctima no coincidió y los peritos no pudieron desbloquearla.

Natacha Jaitt falleció el 23 de febrero.

La pericia tecnológica sobre el celular de la marca Samsung y el iPad (Apple) de Natacha se realizó en la fiscalía de Violencia de Género de Tigre, con presencia de los tres fiscales que investigan el caso, Diego Callegari, Sebastián Fitipaldi y Cosme Iribarren.

Los peritos convocados, entre ellos expertos en cibercrimen de la Policía de la Ciudad, lograron acceder al celular y obtener una copia de seguridad de todo su contenido, alrededor de 71 GB de material, pero no pudieron ingresar al iPad porque la contraseña no coincidía.

Tanto Ulises Jaitt, hermano de la víctima, como el abogado que los representa en la causa, Alejandro Cipolla, manifestaron sus dudas en torno a la posibilidad de que alguien haya manipulado ese iPad.

“Yo se las pregunté a mis sobrinos. Cualquier hijo sabe la contraseño de la tablet de su mamá. Yo les pregunté, me dijeron cuál era, la pasé y no es, por lo tanto le cambiaron la contraseña”, explicó Ulises a la prensa en la puerta de la fiscalía.

Y, ante ello, agregó: “Sigo pensando que acá hubo un homicidio”. Su abogado, Cipolla, afirmó: “Es raro, porque nosotros contábamos con la clave pero ahora esa clave no funciona”. “La del teléfono el patrón sí funcionó, pero es algo muy llamativo que se haya modificado la clave del iPad”, dijo.

Ulises Jaitt sostiene la hipotesis de homicidio.

Y sumó: “Tenemos que ver si hubo algún movimiento en iCloud”. El abogado explicó que será “muy complicado” acceder a la Tablet, ya que en los iPad “el software es prácticamente incorruptible” y la empresa de Cupertino no accede a desbloquearlo.

Respecto del teléfono Samsung, Cipolla confirmó que “es el teléfono de Natacha”, ya que “funcionó el patrón” -el dibujo lineal con el que se desbloquea-, y de esa forma lograron acceder a “las llamadas perdidas y mensajes que tenía”.

“En minutos voy a empezar a leer los mensajes de Whatsapp y quiero ver el rango de horarios entre la 1 y las 2 de la mañana, que eso se va a detectar, si hubo mensajes, si hubo apertura del teléfono”, señaló.

Velaztiqui Duarte y su abogada, Fernanda Herrera.

Cipolla también aseguró que los peritos le informaron que se podrá saber si alguien "hubiera borrado, manipulado, encendido o realizado cualquier tipo de movimiento" con el celular. Además, señaló que chequearon “la cadena de custodia” realizada por los fiscales, aunque afirmó que no se puede saber si alguno de los aparatos se manipuló desde el deceso de Natacha.

“Hubo un punto ciego, es decir donde no da ninguna cámara de seguridad, de cinco minutos y tampoco sabemos qué sucedió dentro del cuarto. Hasta el día de hoy yo no puedo descartar ninguna hipótesis y no tengo ninguna certeza de que Natacha no haya sido víctima de algún delito”, comentó el abogado.

Y sentenció: “Hasta que no estén los exámenes toxicológicos, no sabemos si fue víctima de algún tipo de veneno. Entre mañana y pasado van a llegar los resultados de esos exámenes y el próximo lunes se hará el análisis del ´pull de vísceras´ en la asesoría pericial de Munro.

El audio que complica la situación judicial del dueño del salón de eventos

Luego de la pericia tecnológica al teléfono de Natacha, trascendió un audio de la propia conductora radial hablando con un empresario de Mendoza, de nombre Oscar "Lalo" Lorca, con quien mantenía un vínculo amoroso. El mendocino reveló algunos audios que la modelo le había mandado y que comprometen a Guillermo Gonzalo Rigoni, el dueño del local Xanadú.

En el material, se la escucha a Natacha hacer referencia al propietario de Xanadú. “¿Te bañaste? Me tuvo hablando por teléfono una hora el dueño del salón al que voy mañana. Ay, no puedo más”, relata la conductora. El dato pondría en jaque la defensa de Rigoni, quien en su declaración ante la Justicia había afirmado que conoció a Natacha recién la noche de su muerte.

En una segunda comunicación de voz, Natacha le contó al mendocino cómo era el salón de fiestas y además le envió videos del lugar. “Mirá el salón, estos son el tipo de eventos que yo hago”, sentenció. La pericia determinó que en el teléfono de la modelo había más de 5 mil fotos, unos 500 videos, 290 conversaciones y 169 mensajes de WhatsApp.

Además, según señalaron desde TN, el dispositivo tenía guardado 421 contactos -entre los cuales se encontraba personal de la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE y actual AFI- y números de teléfono que no estaban identificados y/o agendados.

Con la excepción del empresario paraguayo Raúl Velaztiqui Duarte y Oscar "Lalo" Lorca, Natacha no tuvo ningún tipo de contacto previo con las personas que estuvieron en el salón durante el día de su muerte. Además, con el mendocino tuvo un contacto constante durante gran parte del viernes 22 de febrero: intercambiaron mensajes, fotos y videos durante toda la jornada.

Al mismo tiempo, una pregunta de Lorca llamó la atención de los investigadores. Durante el diálogo que mantuvieron Natacha y su supuesta pareja, éste le preguntó en reiteradas oportunidades: “¿Por qué estás tan preocupada?”. La modelo jamás contestó a la consulta de su supuesto novio, razón por la cual generó cierta suspicacia entre los peritos.

Cabe recordar que Rigoni estuvo solo con Natacha en la habitación donde finalmente fue encontrada sin vida por 24 minutos. Luego ella se quedó sola otros 13 minutos, hasta que Velaztiqui y el dueño del local subieron a la habitación y tras intentar “reanimarla” -tal y como describieron ante la justicia- durante 9 minutos, llamaron al 911.