Cristina viajó a Cuba y, al borde del llanto, dijo que Florencia se enfermó por las denuncias

Cristina Fernández de Kirchner viajó a Cuba para acompañar a su hija Florencia Kirchner en un tratamiento médico al que debe someterse en La Habana, donde se encuentra desde mediados de febrero. En un video, la ex presidenta y senadora relató que la joven cineasta “no puede permanecer sentado ni de pie por períodos prolongados de tiempo; le prohibieron viajar en avión”. “A los que me odian les pido que se metan conmigo, con ella”.

La defensa de la ex mandataria le informó al juez federal Claudio Bonadio que viajaría hoy y regresaría dentro de una semana, a pesar de que en las causas donde está siendo investigada no tiene restricción para salir del país. Esta mañana, Cristina difundió un video bajo el título “lo que nos está pasando”, donde detalló que su hija está sometida a un tratamiento por problemas de salud “severos” derivados del “brutal estrés” por las investigaciones que la mencionan.

Cristina y Florencia, juntas. La ex presidenta viajará a La Habana.

“Yo fui presidenta dos veces. Florencia, en cambio, más allá de sus convicciones, decidió otra vida: el arte y la militancia feminista. A los que me odian, o me ven como enemiga, les pido que por favor se metan conmigo, no con Florencia”.

“Es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre”, dijo Cristina en el video. Además, relató que su hija viajó en diciembre a La Habana para participar de un festival de cine con el documental El camino de Santiago, del que fue co-guionista, y aprovechó para realizar una consulta médica, lo que repitió en febrero, cuando viajó para una capacitación.

“Luego del vuelo su estado se salud se había deteriorado sensiblemente, le prohibieron viajar en avión, no puede estar sentada ni parada por tiempos prolongados”, describió Cristina. Además, criticó a la Justicia por “vulnerar los derechos de salud” de Florencia.