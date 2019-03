¡Lo hizo de nuevo! Bonadio procesó a CFK por los subsidios al transporte y ya suma diez en total

La ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner suma diez procesamientos, de los cuales cinco son con prisión preventiva y le fueron dictados por el juez federal Claudio Bonadio.

Los últimos dos procesamientos con prisión preventiva fueron ordenados este martes por Bonadio y corresponden a dos expedientes, desprendidos de la causa de los cuadernos, en los que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios al transporte público.

Sin ir más lejos, este último lunes el magistrado la había procesado, también con prisión preventiva, por defraudación contra la administración pública por el supuesto pago de sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL).

Cristina Fernández de Kirchner suma diez procesamientos.

El juez Bonadio consideró a la ex presidenta como la jefa de una asociación ilícita de la que también participaron tres ex funcionarios del kirchnerismo detenidos, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes también fueron procesados con prisión preventiva.

Bajo este panorama, la jueza Adriana Palliotti – la cual fue designada para integrar el Tribunal Oral Federal 2 junto a los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu que juzgarán a la ex presidenta por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz- pidió excusarse asegurando que no puede aceptar el cargo por exceso de trabajo.

La jueza Adriana Palliotti.

Según la magistrada, se le acumularon juicios que ya tiene en otros tribunales. De esta manera, el máximo tribunal penal será el que decida si acepta la excusación o no. Mientras tanto, se fijó como fecha de inicio para el primer juicio oral a la actual senadora el 21 de mayo próximo.

Palliotti es la jueza titular del Tribunal Oral Federal 5, pero actualmente interviene en otro juicio que tiene al detenido Lázaro Báez como acusado junto a sus hijos por lavado de activos en la llamada "ruta del dinero K".

Además, su propio Tribunal prepara otro proceso en el que está acusada la ex presidenta en la la causa de "Los Sauces". En esta última pesquisa la ex Presidenta llegará a juicio junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

La magistrada votó a favor de excarcelar al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa de la imprenta Ciccone, decisión revertida luego por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó su vuelta a prisión.

Bonadio, el juez que no se cansa de procesar a Cristina Kirchner

Además de los últimos tres procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadio, este mes también había procesado a la senadora por el supuesto "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos", a raíz del hallazgo en su casa de la localidad santacruceña de El Calafate de documentos históricos, en una causa desprendida del expediente de los cuadernos.

Antes, Bonadio también procesó con prisión preventiva a la ex mandataria en la causa de los cuadernos en la que fue acusada de liderar una asociación ilícita destinada a cobrar coimas a empresarios relacionados con la obra pública, por medio de un esquema vinculado al ex Ministerio de Planificación Federal.

El juez tiene el récord de haber sido el primer magistrado en procesar a la ex presidenta y el que más procesamientos le dictó. A su vez, la citó por primera vez a indagatoria en 2016, cinco meses después de que dejara la presidencia, por el caso de las supuestas irregularidades en las operaciones con dólar futuro, y poco tiempo después le dispuso su primer procesamiento.

El juez tiene el récord de haber sido el primer magistrado en procesar a la ex presidenta.

En abril de 2017, Bonadio procesó a la ex mandataria en la causa conocida como “Los Sauces” donde la acusó de utilizar esa firma para canalizar a través de negocios inmobiliarios los supuestos retornos de la concesión de contratos de obra pública durante su gobierno.

A fin de ese año, el mismo juez procesó, pidió su desafuero y detención a la ex presidenta por el delito de traición a la patria bajo la acusación de haber promovido la impunidad de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento.

Si bien la Cámara Federal porteña modificó la calificación del delito atribuido a la ex presidenta por la causa del memorándum entre Argentina e Irán, la prisión preventiva fue confirmada pero nunca se ejecutó porque la senadora goza de fueros parlamentarios.

Los otros dos procesamientos, sin prisiones preventivas, a la ex presidenta se dieron en el marco de dos causas instruidas por el juez federal Julián Ercolini: uno es la causa Hotesur donde la acusación es similar a la del caso Los Sauces y en el expediente en el que se la investigó por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

De los diez casos en los que fue procesada la ex presidenta, cinco ya fueron elevadas a juicio oral (dólar futuro, memorando, Los Sauces, Hotesur y obra pública) y solo el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública tiene fecha de inicio: 21 de mayo de este año.