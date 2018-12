Otra mala para Facebook: denuncian que vendió conversaciones privadas a Spotify y Netflix

Así lo dice una espectacular investigación del New York Times.

Facebook facilitó datos privados de usuarios a compañías como Apple, Amazon, Microsoft, Netflix o Spotify. Así lo denunció hoy el New York Times, que revisó 270 páginas de documentos internos y entrevistó a más de 50 empleados de la red social. La denuncia revela que las prácticas corporativas de usar datos confidenciales de la gente para ganar dinero persisten luego del escándalo de Cambridge Analytica, la empresa que manipuló la información que recibían los usuarios para influir en las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos.

En medio de un escándalo mundial, la red social fundada por Mark Zuckerberg le había cortado el acceso a Cambridge Analytica. Lo que no dejó de hacer es ofrecer beneficios a empresas de maneras "non sanctas": según el New York Times, en algunos casos incluía el acceso a datos confidenciales del usuario sin su consentimiento.

¿Dejará de reírse Zuckerberg tras la investigación?

Facebook insiste en que no "vendía" los datos y en que los permisos para intercambiar información eran legales. La empresa, sin embargo, hace un curioso mea culpa: sólo admite que en algunos casos el acceso a la información de los usuarios se mantuvo vigente bastante tiempo después del vencimiento de sus convenios con empresas. En otras palabras, no lamentan espiar a los usuarios, sino haberlo hecho gratis durante cierto tiempo. Según el New York Times, algunas empresas tuvieron incluso acceso a los mensajes privados de los usuarios. Netflix, Spotify y Amazon aparecen beneficiadas por estas prácticas.

Pese a que la semana pasada, la vicepresidenta de marketing de la compañía, Carolyn Everson, aseguró que la privacidad era "la esencia de la compañía", parece que no es tan así. En realidad, parece que el gran negocio de Facebook no es ni por asomo la venta de publicidad sino el tráfico de información.

La denuncia también indica que, por ejemplo, el buscador Bing! de Microsoft, la web de críticas de Restaurantes Yelp y la de críticas de cine Rotten Tomatoes tenían acceso a los datos de, por ejemplo, los comentarios de restaurantes o películas que hicieran los usuarios. Imaginate que cada palabra que digas, cada opinión que emitas y hasta cada foto que subas tiene un costo. Generás millones y millones de dólares que pasan diariamente frente a tus narices sin que puedas, siquiera, tocarlos. Pero eso sí, te sentís contento cuando tus posteos tienen muchos "Me Gusta".