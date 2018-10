EXCLUSIVO | Esmeralda Mitre denunciada por extorsión por el ex titular de la DAIA: las pruebas

Esmeralda Mitre fue denunciada penalmente por el ex titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, por extorsión y amenazas. Pese a que en un primer momento el ex funcionario fue denunciado por acoso sexual en una confusa situación en el departamento de la actriz, su acusación fue mediática. BigBang había anticipado gran parte de las pruebas que Cohen Sabban presentó ante la Justicia.

Cohen Sabban rompió el silencio.

Todo comenzó cunado Esmeralda trató de aclarar una polémica frase de su ex pareja, Darío Lopérfido, sobre el número de los desaparecidos durante la última dictadura militar. Según esa afirmación, los desaparecidos no fueron 30 mil sino, "a lo sumo, 8 mil". En ese contexto, justificando a su ex esposo, Mitre afirmó: "Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero quizá no fueron tantos". Esa nota se realizó a comienzos del mes de abril. Esa frase disparó un conflicto que se sostiene en el tiempo y crece como una bola de nieve que no tiene fin.

Frente al repudio que generó su frase, la actriz pidió disculpas. Esmeralda concurrió entonces a la sede de la DAIA para reunirse con las autoridades y a la salida del encuentro señaló ante los medios: "Luego de una durísima reunión llegamos a la conclusión de que me comprometo a cada día tratar de instruirme más acerca de todo lo que pasó".

Días después, se reunió en su casa con Ariel Cohen Sabban, por entonces el presidente de la DAIA y prometió instruirse sobre los crímenes del nazismo y visitar el Museo del Holocausto, pese a que sus autoridades la habían invitado expresamente.

Pero el 5 de mayo denunció en los medios que durante la reunión fue abusada. Cohen Sabban se llamó al silencio y renunció a su cargo. El tiempo paso, mucho se dijo y hasta se intentó hacer foco en que la DAIA había pedido dinero a la actriz.

BigBang accedió a la conversación completa entre Esmeralda y Cohen Sabban que daría lugar a otra versión. Son más de 55 capturas y más de 12 audios. Este portal seleccionó los más relevantes para intentar conocer en detalle lo que ocurrió.

LOS DETALLES DE LO QUE OCURRIÓ

Comienza la charla con un agradecimiento por la reunión realizada en la DAIA y continúa con un reproche por ciertas notas referidas a los dichos de Esmeralda a Infobae. Hasta citan al periodista Eduardo Feimann, quien había hablado de las expresiones de la artista, pero en pocos minutos llegan a un acuerdo cuando la actriz comprende que no se referían a su persona en ninguna de las notas.

En otra parte, ella confiesa su temor por terminar como Úrsula Vargues, quien también hizo comentarios ofensivos hacia la comunidad judía y pese a que brindó sus disculpas, perdió su trabajo y no volvió a la escena mediática.

Luego de eso, Mitre aseguró que el dirigente judío, en medio del encuentro organizado por ella, le tocó un pecho, intentó besarla y le pidió 80 mil dólares. Pero en los mensajes se lee otra cosa. Mitre por momentos mantiene un diálogo correcto, casi amistoso. Incluso unos días después vuelven a hablar para volver a encontrarse ir al Museo del Holocausto y tomar un café.

Pero la charla deriva en un ida y vuelta en la que la actriz remarca en varias oportunidades sentirse muy mal y presionada a entregar un monto de dinero. Pero Sabban insiste en que no le pide nada de eso. En pocas palabras, sin ingenuidades, puede ser interpretado como un intento de reflejar una situación de extorsión.

Como si fuera poco, Mitre menciona que en su domicilio, en el living en donde conversó con Sabban hay cámaras en las que quedó registrado el episodio y en las imágenes se vería el momento del abuso que denunció en los medios.

Sin comprender sus expresiones, Sabban insiste con preguntas, queriendo conocer los motivos de las formas con las que Esmeralda se dirige hacia él. Luego Esmeralda detalla todo lo que padeció: los besos, el manoseo, y la presión de un pedido de dinero para darle apoyo a un proyecto educativo.

En este punto es necesario aclara que Cohen Sabban, según explica en una nota radial con Sergio Burstein en Hache Radio, dijo que se trató de una idea que fue mal interpretada. Mitre quería saber cómo podía demostrar su verdadera intención de pedir disculpas a la comunidad y él comentó la posibilidad de hacer un viaje a Israel.

Ariel Cohen Sabba dice que quiere que la verdad salga a la luz.

En paralelo, lo que se lee en las conversaciones de WhatsApp, Mitre en sus dichos aseguró que mientras ella lloraba él la acosó. Ante su insistencia, el ex presidente de la DAIA niega su acusación y rápidamente le pregunta qué es lo que pretende, dando a entender que notaba que el interés de la actriz era otro.

Los días pasan. Siguen hablando y hasta por momentos parecen entenderse y mantener un vínculo armónico. La última charla es del 26 de abril y Esmeralda se despide sin conflicto. Sin pelear, pero a la semana se presenta en los medios para declara lo que padeció. Aseguró tener pruebas y ante su afirmación, Sabban se llamó a silencio y renunció a su cargo. Dejó la presidencia de la DAIA.

Por su parte, Esmeralda condenó lo ocurrido, pero aseguró no realizar la denuncia ante la Justicia porque quiere priorizar su paz interior y preservarse de la exposición del tema para que no la afecte. Pero en la charla final resultó ser diferente. Mitre vuelve a escribir y hasta le desea que esté bien.

En medio de polémicas que mantiene con otras personas, Mitre volvió a referirse sobre sus dichos y sobre lo que ocurrió con Sabban, lo que generó más revuelo.

LA NUEVA METIDA DE PATA

En medio de una de las peleas que mantuvo Esmeralda con Yanina Latorre en el programa Los Ángeles de la Mañana habló y volvió a tambalear en sus conceptos. "Renunció [Ariel Cohen Sabban, el ex presidente de la DAIA] porque me acosó y me extorsionó, pero mis dichos si lo leés no tienen nada... Él renunció, la institución pidió hizo un acto para pedir perdón y pidieron que renuncie toda la cúpula pero van a esperar a las elecciones. Yo no quise ir a juicio, porque prefiero mi paz", sostuvo.

También, si se revisa un poco más atrás, en el programa de Mirtha Legrand también justificó sus palabras. "No es un pensamiento propio, creo que aprovecharon, por las envidias, lo que vivimos en esta profesión. Quisieron aprovechar para cortarme la cabeza", aseguró.

Lo que queda pendiente es lo que prometió respecto a instruirse sobre los crímenes del nazismo además de concurrir a visitar el Museo del Holocausto, pese a que sus autoridades la habían invitado expresamente.

FECHAS Y HECHOS

Esmeralda Mitre denunció el 5 de mayo un hecho ocurrido el 16 de abril pero que nunca provocó que dejen de hablar y hasta se lee una expresión de parte de ella en la que asegura: "Lo pasado es pasado".

BigBang confirmó que los números que intervienen corresponden al celular de la actriz y al del ex presidente de la DAIA. Con la conversación completa, se expone una situación que le costó un cargo a una persona, ofendió y lastimó a una comunidad religiosa que espera las disculpas como fueron prometidas y que termina con una actriz que es convocada al Bailando por un Sueño, convirtiéndose en una figura mediática más del montón. Y la verdad, mientras tanto, espera su turno para salir a la luz.