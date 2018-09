"Tengo miedo": el drama de Maru Botana por el ciberbullying que le hacen los fans de un instagramer

"Tengo miedo". Así comenzó la conversación de Maru Botana con BigBang. La cocinera recibió durante los últimos tres días miles de mensajes en cada una de sus posteos en los que la llaman Batana, repiten sus frases modificadas en tono sexual o incluso reprochan su postura contrataria a la legalización del aborto.

Botana contó que hoy se dio cuenta y se siente acosada.

"Ya se están pasando. No es gracioso. Es violento. Hoy vi todos los mensajes por primera vez y me doy cuenta de la cantidad de comentarios espantosos. Bloqueé al chico, que no conocía ni sabía que hacía esto. Un amigo me explicó un poco, pero no sé cómo parar de recibir mensajes de sus seguidores", relata sin saber qué hacer.

Ocurre que Martín Cirio, más conocido como La Faraona, compartió un video de Maru en el que entrenaba y alentaba a sus seguidores para que la imiten. El instagramer comenzó a ironizar y cuestionar la energía de la cocinera.

Para los que no lo conocen, Cirio se hizo famoso por hacer videoguías turísticas por internet pero su verdadero salto a la fama lo logró por su desfachatez. En sus redes y videos cuenta anécdotas sexuales, da consejos y ventila su vida privada. Pero además, expone sus ideas y critica sin reparo a los que no coinciden con él.

Sus seguidores, los denominados Farafans, sin que él se les pida nada, lo imitan y replican sus burlas o gags. Comenzó con imponer el uso de la palabra "negri", como latiguillo para terminar las frases, y siguió con reemplazar vocales en las palabras o incluso 'bebotear' (estilo sensual como película softporno) al estilo Luli Salazar.

En el caso de Maru Botana, a la que La Faraona denomina Batana, Cirio imaginó lo que sucedería luego de que la cocinera entrene. "Me la imagino azotando a sus hijos y puteándolos. No sé", lanzó con humor en una de sus stories y fue el comienzo de una seguidillas de pensamientos insólitos. Sus seguidores comenzaron a compartir esas expresiones en las redes de Botana y permanece esta tendencia hace tres días.

Los posteos de la cocinera tenían en promedio unos 3 mil likes, pero luego de los comentarios de Cirio, se cuadriplicó la cantidad, al igual que la cantidad de mensajes que recibe.

Su humor es ácido y claramente cae mal ante los que no están acostumbrados a sus chistes. La conductora no se siente cómoda ante esta situación y considera que se trata de una 'banda' acosadora.

"Son una banda. Son muchos los mensajes y son muchos ellos. Ya me siento acosada. Quiero que esto se calme. Mis hijos lo vieron, mi equipo me avisó. Y no quiero que se me ataque por mi forma de pensar", dice en torno a los que la agreden por su postura contraria a la legalización del aborto.

"Yo no me hice la loquita, ni nada. Hablé sobre lo que me parecía y sólo quiero que el proyecto de ley sea lo mejor para todos. No pensé en quedar como la representante de nada. Es mi pensamiento más luego de lo que me pasó, imaginate", afirmó en referencia a la muerte de su hijo y siguió.

"Sé que las chicas podrían arruinarse la vida si abortan. Tengo conocidas que lo hicieron y quedaron marcadas para siempre. Hay que repensar el proyecto. Pero tampoco quiero que se metan en mi vida cuando yo no me meto en la vida de nadie", finalizó angustiada.

El instagramer mostró que fue bloqueado por la cocinera.

Las burlas de los farafans.

Cirio capturó los mensajes de sus fans en la cuenta de Botana.

Entre algunos de los mensajes que le sumaron a su cuenta sobresalen los ruegos para que añada como desbloquee al instragramer. "Batanaaaa desbloquea a @martincirio ¿'Te gusta bloquear a la gente o no? Cerda... Puerca...", escribió uno de ellos combinando un 'beboteo'. Otro usuario promete: "Este hostigamiento nunca va a parar Bataaanaaaaa jajajaja que hdp".