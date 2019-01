Play 4, Xbox One, Switch y PC: los 9 videojuegos más esperados de 2019

El 2019 arrancó y son muchas las personas ansiosas que esperan los grandes estrenos de este año, tanto en la pantalla grande como en la televisión.

Pero hay otro grupo muy numerosos que solo puede pensar en una sola cosa: los mejores o, al menos, más esperados videojuegos que saldrán a lo largo de los próximos 12 meses para las diferentes consolas y la siempre presente PC.

La lista de lanzamientos que ya están confirmados para este 2019 es grande y cuenta con juegos para, por ejemplo, para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Por esta razón, BigBang elaboró un listado con aquellos títulos que le quitan el sueño a los gamers de corazón.

Resident Evil 2: remake

El clásico juego de supervivencia de Capcom que supo conquistar hace muchos años atrás recibirá un muy esperado remake. El mismo llegará a las tiendas virtuales y físicas este 25 de enero, contará con una envidiable renovación gráfica y estará disponible para PS4, Xbox One y PC.

Kingdom Hearts 3

Más de una década tuvieron que esperar los fanáticos de esta saga para poder disfrutar de la última entrega que le pondrá punto final a las aventuras de Sora. El juego de RPG elaborado por las exitosa empresa japonesa Square Enix mezcla mundos fantásticos mezclados con los personajes de las películas de Disney y promete una aventura extensa.

El mismo llegará el 29 de enero para PlayStation 4 y Xbox One. El juego empezó su desarrollo hace más de una década, por lo que existe una gran expectativa alrededor de esta entrega.

Devil May Cry 5

Sí, Dante Sparda vuelve una vez más después de casi una década de ausencia. Devil Mauy Cry, elaborado por Capcom, ofrecerá un juego de combates repletos de sangre dirigido a sus fieles usuarios, los más veteranos. Contará con diferentes personajes jugables y llegará el próximo 8 de marzo para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC.

Fire Emblem: Three Houses

El juego de rol táctico llegará para Nintendo Switch durante la primavera estadounidense. Se trata de la decimosexta entrega de la franquicia Fire Emblem y la primera en ser lanzada en una videoconsola de sobremesa desde Fire Emblem: Radiant Dawn. El título se enfocará en cuatros diferentes protagonistas; Byleth, Edelgard, Dimitri y Claude.

Metroid Prime 4

La nueva aventura de Samus Aran cada vez está más cerca, pero desde Nintendo todavía no dieron a conocer cuando llegará finalmente esta bomba a la Switch. Solo se sabe que lo hará durante este 2019.

Mortal Kombat 11

Esta nueva entrega del famoso título de pelea fue anunciado por sorpresa durante los Game Awards 2018 y llegará más temprano que tarde: regresa el 23 de abril a PS4, Xbox One, Switch y PC. Promete un motor nuevo, más sangre, más violencia y hasta el uso de armas en el combate.

Gears of Wars 5

El título exclusivo de Xbox One es el más esperado por los dueños de esta consola. Si bien la fecha todavía no fue dada a conocer, sus creadores anunciaron que llegará a lo largo de este 2019. Esta vez, la protagonista será una mujer, Kait Diaz, que buscará el origen de su familia y de los Locust, continuando los acontecimientos de Gears of War 4.

The Last of Us Part II

Como ocurrió con la entrega anterior, la secuela del mítico The Last of Us es la más esperada este año para los usuarios de la plataforma de Sony. Fue anunciada en diciembre de 2016 por Naughty Dog, y todo parece indicar que este año verá la luz. Es casi seguro que llegará este 2019, aunque algunos se atreven a pronosticar que lo hará con la futura Play Station 5.

Pokémon RPG para Switch

La consola de Nintendo lanzó a finales de 2018 una remake del Pokemon Yellow de Game Boy: Pokémon let's go eevee y Pikachu. Desde Nintendo Switch ya anunciaron que a finales de 2019 volverán a lanzar una entrega RPG similar al de las consolas portátiles de Pokémon, aunque esta vez señalaron que será una nueva historia y que traerá nuevos personajes.