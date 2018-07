Más consejos de Cambiemos: ahora Carrió le pidió a la clase media que "dé propinas y changas"

Elisa Carrió pidió que se dé propinas y changas.

La diputada oficialista Elisa Carrió recomendó que la clase alta y la clase media “dé propinas y changas” para hacer frente a la crisis económica, pidió un “esfuerzo solidario” y reconoció que “existe desesperanza”. Además, dijo que el presidente Mauricio Macri aceptó dar la discusión por el aborto en el Congreso porque le garantizaron que no salía: “Fue un penal sin arquero para el kirchnerismo”.

Carrió reconoció que existe “desesperanza” y que “hubo un impacto en los salarios”. “Por eso, lo primero que quiero recomendar a la clase media y media-alta es que dé propinas y changas, aunque le cueste”, pidió. Según la legisladora, hay entre dos y tres millones de personas que viven de “changas” y cuando se ajusta la economía, “lo primero que se hace es dejar de dar propina”.

“Percibo un mal clima armado a propósito y a un Gobierno que se mete en ese microclima corrosivo de la Capital Federal, de la política, de la televisión y los opinadores. Por eso les aconsejo que salgamos de esa discusión”, disparó Carrió durante una entrevista con Joaquín Morales Solá en TN.

Carrió dijo que el Macri aceptó debatir el aborto porque le garantizaron que no sería aprobado.

DEBATE POR EL ABORTO

Carrió expresó su enérgico rechazo al proyecto que cuenta con media sanción de Diputados y que esta tarde comenzará a ser debatido en un plenario de tres comisiones del Senado. Según la legisladora, Macri aceptó debatir el proyecto porque le garantizaron que el “no” se impondría por amplia mayoría.

“¿Por qué no me preguntaron? ¿De qué sirve estar 25 años en una banca?”, se indignó Carrió, quien dos semanas atrás, cuando fue aprobado el proyecto en la Cámara baja, amenazó con romper Cambiemos. “Hay un pecado de soberbia de algunos dirigentes del PRO por lo menos en la Cámara, de ni siquiera preguntarte al menos en un pasillo. Y yo les hubiera dicho: ‘Es un penal sin arquero para el kirchnerismo, La Cámpora se va a hacer feminista de un día para el otro’. Y así fue”, agregó Carrió.

Carrió dijo que nunca entendió cómo se llegó a la sesión por la despenalización. Luego, remarcó que habló con Macri y que le dijo “Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar”, es decir, que iba a ganar el No. “Cuando me enteré de la verdad me di cuenta de que hubo un error casi de ingenuidad, de que esto se maneja”. “Hubo quiebre de votos, no puede ser que estés a favor a la noche y en contra a la madrugada”, se enojó.